Мошенники распространяют фейковые сообщения от имени Минсоцполитики о получении 1000 гривен

В Минсоцполитики предупредили, что мошенники выманивают данные банковских карт граждан.

Фото: ukr.radio

В сети мошенники начали распространять ссылки на фейковые аккаунты Министерства социальной политики, которые якобы обещают выплаты 1000 гривен от государства. В ведомстве призывают украинцев не доверять таким сообщениям и не переходить по соответствующим ссылкам.

«Минсоцполитики обращается ко всем гражданам и СМИ, которые могут распространять эти данные: не доверяйте таким сообщениям и не переходите по соответствующим ссылкам. Это мошеннические ресурсы, переход на которые требует персональных данных карт, в результате чего мошенники могут получить доступ к вашим средствам», — пояснили в ведомстве.

Там также подчеркнули, что вся достоверная информация по оформлению денежной поддержки в 1000 гривен будет размещена на официальных ресурсах правительства Украины.

«А возможность получить 1000 грн в рамках программы зимняя «поддержка» будет осуществляться через официальное приложение «Дія», — добавили в министерстве.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров ввести с 1 декабря новую программу помощи. Каждому будут раздавать по тысяче гривен.

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