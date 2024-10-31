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Швейцария впервые с начала полномасштабной войны депортировала украинцев

17:00, 31 октября 2024
Самолет доставил украинцев в Польшу, откуда наземным транспортом их доставят в Украину.
Швейцария впервые с начала полномасштабной войны депортировала украинцев
Фото: informator.ua
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Швейцария депортировала троих граждан Украины. Это первый случай депортации с начала полномасштабной войны, пишет NZZ.

В издании отмечают, что 30 октября из Цюриха спецрейсом депортировали троих украинцев, совершивших преступления в Швейцарии.

Депортационный рейс направился в Польшу, откуда украинцев наземным транспортом доставят в Украину.

В то же время, швейцарский государственный секретариат по миграции не предоставил детальной информации о преступлениях, совершенных украинцами, из-за защиты данных и конфиденциальности.

Издание добавило, что причинами депортации не могут быть мелкие преступления. Депортированные должны быть обвинены в тяжких преступлениях, таких как ограбление или нападение.

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