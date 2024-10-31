Швейцарія вперше з початку повномасштабної війни депортувала українців

Літак доставив українців до Польщі, звідки наземним транспортом їх доправлять в Україну.

Фото: informator.ua

Швейцарія депортувала трьох громадян України. Це перший випадок депортації з початку повномасштабної війни, пише NZZ.

У виданні зазначають, що 30 жовтня з Цюриху спецрейсом депортували трьох українців, які скоїли злочини у Швейцарії.

Депортаційний рейс попрямував до Польщі, звідки українців наземним транспортом доправлять в Україну.

Водночас, швейцарський державний секретаріат з питань міграції не надав детальної інформацію про злочини, які скоїли українці, через захист даних і конфіденційності.

Видання також додало, що причинами депортації не можуть бути дрібні злочини. Депортовані повинні бути звинувачені в тяжких злочинах, таких як пограбування чи напад.

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