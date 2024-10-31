Практика судів
  1. В Україні

Автоматичні відстрочки з'являться у Резерв+ у листопаді — Міноборони

16:42, 31 жовтня 2024
Електронні відстрочки у Резерв+ спочатку будуть доступні не для всіх.
Автоматичні відстрочки з'являться у Резерв+ у листопаді — Міноборони
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко повідомила, що електронні відстрочки від мобілізації з'являться у застосунку «Резерв+» вже у листопаді, але спочатку вони будуть доступні не для всіх. Про це вона сказала в ефірі телемарафону.

За словами посадовиці, сервіс е-відстрочок вже реалізований і зараз його активно тестують. Цей сервіс з'явиться у листопаді в наступному оновленні «Резерв+».

Заступниця міністра зазначила, що першими отримають електронні відстрочки люди з інвалідністю, а також студенти та аспіранти. Пізніше сервіс буде доступний для багатодітних батьків.

 «В першу чергу відстрочки для людей з інвалідністю безпосередньо. І працюємо над тим, щоб поступово додавати всі інші типи відстрочок. Рухаємося до того, щоб всі категорії, які мають на відстрочку, могли оформити її онлайн», – додала вона.

Як писала «Судово-юридична газета», Міністерство оборони України планує запустити нову функцію в додатку Резерв+, яка дозволить військовозобов'язаним отримувати відстрочку без необхідності відвідувати територіальні центри комплектування та подавати заяви.

Також ми писали, що довідка ТЦК про надання відстрочки вкупі з відповідними даними в Резерв+ не діє, якщо немає паперового військового квитка. Так вирішив ТЦК, оштрафувавши чоловіка на 17 тисяч грн. Разом з тим, суд скасував постанову про штраф, пославшись на те, що електронний військовий квиток має аналогічну юридичну силу, як і паперовий.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

відстрочка Резерв+

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Шляхом надсилання у WhatsApp або Signal копії рапорта – у Комітеті з нацбезпеки розповіли деталі майбутнього алгоритму переведення військовослужбовців

Військовослужбовець, який виявив бажання перейти на посаду до іншої військової частини, надсилає до створеної у Генеральному штабі Збройних сил України робочої групи месенджерами WhatsApp або Signal копію рапорта.

Верховна Рада скасувала судовий збір за подання апеляційної та касаційної скарги на ухвалу суду, постановлену за результатами розгляду скарги під час виконання судового рішення

Новий закон встановлює, що судовий збір не справляється за подання апеляційної та касаційної скарги на ухвалу суду, постановлену за результатами розгляду скарги на рішення, дію або бездіяльність державного виконавця чи іншої посадової особи органу державної виконавчої служби або приватного виконавця під час виконання судового рішення.

Офіс Генпрокурора намагається зробити Раду прокурорів ефективною структурою, але поки що з цим непросто

В Офісі Генпрокурора зазначають, що потрібен час для трансформації світогляду прокурорів – прокурори повинні самі зрозуміти важливість прокурорського самоврядування.

Які ризики несе у собі «узаконення» слідчим суддею порушення права на свободу від самовикриття – стаття д. ю. н., професора Миколи Мельника

Право підозрюваного на свободу від самовикриття виключає будь-який примус з боку сторони обвинувачення щодо надання їй підозрюваним інформації та доказів, які мають інкримінуючий характер та можуть бути використані стороною обвинувачення для доведення винуватості підозрюваного – д. ю. н., професор Микола Мельник.

Галина Третьякова внесла до Ради законопроект щодо реформи пенсій прокурорів

Пенсію за вислугу років пропонується призначати прокурорам після їх звільнення з органів прокуратури.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Руслан Арсірій
    Руслан Арсірій
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва