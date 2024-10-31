Автоматичні відстрочки з'являться у Резерв+ у листопаді — Міноборони

Електронні відстрочки у Резерв+ спочатку будуть доступні не для всіх.

Заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко повідомила, що електронні відстрочки від мобілізації з'являться у застосунку «Резерв+» вже у листопаді, але спочатку вони будуть доступні не для всіх. Про це вона сказала в ефірі телемарафону.

За словами посадовиці, сервіс е-відстрочок вже реалізований і зараз його активно тестують. Цей сервіс з'явиться у листопаді в наступному оновленні «Резерв+».

Заступниця міністра зазначила, що першими отримають електронні відстрочки люди з інвалідністю, а також студенти та аспіранти. Пізніше сервіс буде доступний для багатодітних батьків.

«В першу чергу відстрочки для людей з інвалідністю безпосередньо. І працюємо над тим, щоб поступово додавати всі інші типи відстрочок. Рухаємося до того, щоб всі категорії, які мають на відстрочку, могли оформити її онлайн», – додала вона.

Як писала «Судово-юридична газета», Міністерство оборони України планує запустити нову функцію в додатку Резерв+, яка дозволить військовозобов'язаним отримувати відстрочку без необхідності відвідувати територіальні центри комплектування та подавати заяви.

Також ми писали, що довідка ТЦК про надання відстрочки вкупі з відповідними даними в Резерв+ не діє, якщо немає паперового військового квитка. Так вирішив ТЦК, оштрафувавши чоловіка на 17 тисяч грн. Разом з тим, суд скасував постанову про штраф, пославшись на те, що електронний військовий квиток має аналогічну юридичну силу, як і паперовий.

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