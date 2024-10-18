У застосунку Резерв+ у листопаді запрацює сервіс для оформлення відстрочки

У Міноборони анонсували можливість оформити автоматичну відстрочку від мобілізації в Резерв+.

Джерело фото: Дмитро Ларін / УП

Уже цієї осені у застосунку Резерв+ з'явиться можливість оформлювати відстрочки від мобілізації. Таку функцію анонсувала заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко, коли повідомляла про баг «відстрочки до кінця мобілізації», який виліз у деяких користувачів.

«Ми робимо автоматичні відстрочки у застосунку, так щоб вам не потрібно було подавати жодних документів — тільки заявку. Перші з них плануємо вже цієї осені», - написала Черногоренко у Facebook та згодом уточнила, що така опція з'явиться у першій декаді листопада.

Як писала «Судово-юридична газета», Міністерство оборони України планує запустити нову функцію в додатку Резерв+, яка дозволить військовозобов'язаним отримувати відстрочку без необхідності відвідувати територіальні центри комплектування та подавати заяви.

Раніше у Міністерстві оборони заявили, що поки не можуть назвати точну дату, коли в Резерв+ запрацює автоматичне продовження відстрочки для студентів, педагогів, осіб з інвалідністю, багатодітних батьків та інших категорій. Про це у коментарях повідомила заступниця міністра оборони з цифровізації Катерина Черногоренко.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.