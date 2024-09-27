У Міноборони планують цифровізувати надання відстрочки

З листопада надання і продовження відстрочки буде можливо провести в автоматичному порядку.

Джерело фото: ІТ Arena

Міністерство оборони України планує запустити нову функцію в додатку «Резерв+», яка дозволить військовозобов'язаним отримувати відстрочку без необхідності відвідувати територіальні центри комплектування та подавати заяви. Про це заявила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко на технологічній конференції IT Arena 2024 у Львові.

«Для того, щоб зробити відстрочку, ми не тільки повинні внести зміни в нормативну базу, а щоб ще наші партнери (власники реєстрів, з яких запитуються дані) були технологічно готові до цього», — повідомила Черногоренко.

З початку листопада 2024 року планується активувати відразу три форми відстрочок для різних категорій громадян: студентів денної форми навчання, багатодітних батьків та осіб з інвалідністю. Наразі в Міноборони працюють над змінами в нормативній базі, щоб узгодити нововведення.

«Ми хочемо, щоб людина, яка має підстави для відстрочки, не писала заяву від руки і не ходила в ТЦК, а могла за декілька хвилин сигналізувати про своє право, і щоб ця відстрочка була валідна», — додала Черногоренко.

Новий сервіс дозволить громадянам, які мають право на відстрочку, подати заявку за кілька хвилин через мобільний застосунок, без необхідності звертатися до ТЦК.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», за словами Катерини Черногоренко, відсутність механізму автоматичного надання і продовження відстрочки провокує корупційні ризики і ставить громадян у нерівні умови.

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