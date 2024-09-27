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В Минобороны планируют цифровизировать предоставление отсрочки

15:21, 27 сентября 2024
С ноября предоставление и продление отсрочки будет возможно провести в автоматическом порядке.
В Минобороны планируют цифровизировать предоставление отсрочки
Источник фото: ІТ Arena
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Министерство обороны Украины планирует запустить новую функцию в приложении «Резерв+», которая позволит военнообязанным получать отсрочку без необходимости посещать территориальные центры комплектования и подавать заявления. Об этом заявила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко на технологической конференции IT Arena 2024 во Львове.

«Для того, чтобы сделать отсрочку, мы не только должны внести изменения в нормативную базу, а чтобы еще наши партнеры (владельцы реестров, из которых запрашиваются данные) были технологически готовы к этому», - сообщила Черногоренко.

С начала ноября 2024 года планируется активировать сразу три формы отсрочек для разных категорий граждан: студентов дневной формы обучения, многодетных родителей и лиц с инвалидностью. Сейчас в Минобороны работают над изменениями в нормативной базе, чтобы согласовать нововведения.

«Мы хотим, чтобы человек, который имеет основания для отсрочки, не писал заявление от руки и не ходил в ТЦК, а мог за несколько минут сигнализировать о своем праве, и чтобы эта отсрочка была валидна», - добавила Черногоренко.

Новый сервис позволит гражданам, которые имеют право на отсрочку, подать заявку за несколько минут через мобильное приложение, без необходимости обращаться в ТЦК.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», отсутствие механизма автоматического предоставления и продления отсрочки провоцирует коррупционные риски и ставит граждан в неравные условия.

Также мы писали, что ТЦК оштрафовал мужчину с инвалидностью на 17 тысяч грн, потому что тот не сообщил в течение 7 дней о своей инвалидности. Это также демонстрирует необходимость скорейшей цифровизации процесса.

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