Что такое приказное производство и когда применяется

Приказное производство применяется в случаях, когда предметом иска является взыскание денежных сумм в незначительных размерах, по которым спор отсутствует или о таком споре неизвестно заявителю.

Коростенский горрайонный суд Житомирской области напоминает, что такое приказное производство и применяется.

Наказне провадження є самостійним і спрощеним видом судового провадження у цивільному судочинстві при розгляді окремих категорій справ, у якому суддя в установлених законом випадках за заявою особи, якій належить право вимоги, без судового засідання і виклику стягувача та боржника на основі доданих до заяви документів видає судовий наказ, який є особливою формою судового рішення.

Судовий наказ є особливою формою судового рішення, що видається судом за результатами розгляду вимог, передбачених статтею 161 ЦПК України.

Коли застосовується наказне провадження?

Наказне провадження застосовується у випадках, якщо предметом позову є стягнення грошових сум у незначних розмірах, щодо яких спір відсутній або про такий спір невідомо заявнику (позивачу).

Що є предметом розгляду у справах, які розглядаються за правилами наказного провадження?

Вирішення справи у порядку наказного провадження стосується видачі судового наказу — судового рішення особливої форми. Судовий наказ відповідно до ст. 160 ЦПК є виконавчим документом і підлягає виконанню за правилами, встановленими законодавством про виконавче провадження.

Хто має право звернутися до суду

Із заявою про видачу судового наказу може звернутися особа, якій належить право вимоги, а також органи та особи, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб (частина друга статті 160 ЦПК України).

Куди звернутися

Заява про видачу судового наказу подається до суду першої інстанції за загальними правилами підсудності, встановленими ЦПК України (стаття 162 ЦПК України).

Коли суд видає наказ?

Суд розглядає заяву про видачу судового наказу протягом 5 днів з дня її надходження. Розгляд проводиться без судового засідання і повідомлення заявника і боржника. За результатами розгляду заяви про видачу судового наказу суд видає судовий наказ або постановляє ухвалу про відмову у видачі судового наказу.

Коли судовий наказ набирає законної сили?

Якщо боржник протягом 10-ти днів з дня отримання копії судового наказу та супровідних документів не подав заяву про скасування судового наказу, то він після спливу трьох днів на його оскарження, набирає законної сили і суд видає його стягувачеві для пред'явлення до виконання.

Що робити з судовим наказом? Оскарження судового наказу



Судовий наказ оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, проте може бути скасований місцевим судом (тобто в місцевий суд може бути подана заява про скасування судового наказу).

Скільки діє наказ?

Наказ діє доти, доки не буде скасований (особою, яка його підписала, або вищою інстанцією) або поки не буде виконаний чи поки не закінчиться термін його дії, вказаний у самому наказі. Наказ не має юридичної сили та підлягає скасуванню, якщо він виданий із порушеннями встановлених правил.

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