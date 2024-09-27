В КГГА ответили, когда возобновят строительство объектов «Укрбуда» и «Киевгорстроя»

Когда возобновится достройка многоэтажек «Укрбуда» и «Киевгорстроя».

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Киевские власти вместе с инициативной группой инвесторов недостроенных объектов «Укрбуда» и «Киевгорстроя» договорились в ближайшее время подписать меморандум и утвердить дорожную карту для решения вопросов достройки объектов. Об этом заявил городской голова Виталий Кличко после встречи с инициативной группой инвесторов, вышедших на митинг под стены КГГА.

«До конца года мы должны определить механизм финансирования, чтобы в следующем году работы уже начались. Сейчас идет подготовка ряда решений, чтобы вынести их на рассмотрение Киевского городского совета», – заявил Кличко.

По его словам, после того, как будут выделены деньги, будут в первую очередь запускать объекты наивысшей готовности.

В КГГА отмечают, что государство в лице Кабинета Министров взяло на себя обязательство профинансировать достройку объектов «Укрбуда».

«В частности, когда «Киевгорстрой» согласился достроить объекты «Укрбуда». Однако на данный момент средств Правительство так и не выделило», - сообщили в КГГА.

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