Практика судов
  1. В Украине

В КГГА ответили, когда возобновят строительство объектов «Укрбуда» и «Киевгорстроя»

21:20, 27 сентября 2024
Когда возобновится достройка многоэтажек «Укрбуда» и «Киевгорстроя».
В КГГА ответили, когда возобновят строительство объектов «Укрбуда» и «Киевгорстроя»
Источник фото: Unsplash
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Киевские власти вместе с инициативной группой инвесторов недостроенных объектов «Укрбуда» и «Киевгорстроя» договорились в ближайшее время подписать меморандум и утвердить дорожную карту для решения вопросов достройки объектов. Об этом заявил городской голова Виталий Кличко после встречи с инициативной группой инвесторов, вышедших на митинг под стены КГГА.

«До конца года мы должны определить механизм финансирования, чтобы в следующем году работы уже начались. Сейчас идет подготовка ряда решений, чтобы вынести их на рассмотрение Киевского городского совета», – заявил Кличко.

По его словам, после того, как будут выделены деньги, будут в первую очередь запускать объекты наивысшей готовности.

В КГГА отмечают, что государство в лице Кабинета Министров взяло на себя обязательство профинансировать достройку объектов «Укрбуда».

«В частности, когда «Киевгорстрой» согласился достроить объекты «Укрбуда». Однако на данный момент средств Правительство так и не выделило», - сообщили в КГГА.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Правительство назначило новым главой Государственного агентства восстановления Сергея Сухомлина

Кабмин назначил нового главу Госагентства восстановления вместо Мустафы Найема.

Совет судей и Высший совет правосудия выступили против выплаты судьям премий в 2025 году

В Совете судей Украины предложили увеличить на постоянной основе базовый размер должностного оклада судьи местного суда хотя бы до 35 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.

Евросоюз оштрафовал Meta на 90 млн евро из-за хранения паролей без защиты или шифрования

Ранее компанию штрафовали за то, что пользователи не получают четкой информации о сборе и использовании их данных в коммерческих целях.

Как из ВАКС пытаются сделать часть «конвейера» по делу обличителя-Кубракова и использовать для легализации дерибана государственной земли

Высший антикоррупционный суд как «безмолвный подписант»: какой НАБУ видит роль ВАКС в деле по заявлению обличителя-Кубракова, и почему суд стремятся использовать для проталкивания интересов столичного застройщика.

Работникам Европарламента повысят зарплаты до 15,2 тысячи евро, что больше, чем у депутатов

Чиновникам планируют повысить зарплаты до 15 234 евро в месяц — почти вдвое больше, чем получают депутаты Европарламента

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Петро Ковзель
    Петро Ковзель
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва