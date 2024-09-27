Цены на электроэнергию поднимут — стало известно, вырастут ли тарифы для населения

Бизнес получит новые предельные цены на электроэнергию.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, собирается повысить цены на электроэнергию. Однако это не повлияет на тарифы для населения, но коснется бизнеса.

Указано, что 1 октября регулятор рассмотрит проект постановления о пересмотре предельных цен на рынке на сутки вперед, внутрисуточном рынке и балансирующем рынке.

Этот шаг обусловлен необходимостью обеспечить условия для коммерческого импорта электроэнергии из стран Европы, чтобы покрыть возможный дефицит осенью и зимой во время российских обстрелов.

Такое решение призвано сбалансировать энергосистему и обеспечить стабильное электроснабжение всех категорий потребителей.

"Оно никак не повлияет на фиксированный уровень цен на электроэнергию для населения", – заверили в НКРЭКУ.

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