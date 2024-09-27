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В Минобороны рассказали, когда в приложении Резерв+ появится сервис рекрутинга

14:53, 27 сентября 2024
С новым сервисом рекрутинга можно будет выбирать вакансии по своим навыкам.
В Минобороны рассказали, когда в приложении Резерв+ появится сервис рекрутинга
Источник фото: УНИАН
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В октябре 2024 года Министерство обороны Украины запустит новый сервис рекрутинга в мобильном приложении Резерв+. Это обновление предоставит пользователям возможность ознакомиться с актуальными вакансиями в воинских частях, что упростит процесс поиска места службы, сообщили в ведомстве.

О новом сервисе сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко во время конференции IT Arena во Львове. Она отметила, что этот шаг существенно расширяет возможности, которые Минобороны предлагает военным и гражданским лицам.

«Мы ставили перед собой амбициозную цель, чтобы приложение Резерв+ кроме базовой функции обновления данных стало инструментом, где военнообязанный, призывник или резервист мог решить свои вопросы в несколько кликов. И открытие возможности выбрать себе место службы - один из важных шагов, которые мы делаем для этого. Постепенно мы будем улучшать функционал сервиса. Поэтому будем ждать отзывов пользователей о своем опыте», - отметила Черногоренко.

Новый сервис рекрутинга в Резерв+ позволит пользователям выбирать должности, которые наиболее соответствуют их навыкам и предпочтениям. В приложении будут представлены как боевые, так и небоевые вакансии.

Для начала поиска вакансий пользователям нужно будет заполнить короткую анкету. На основе введенной информации и выбранных навыков система предложит наиболее подходящие варианты. Пользователи смогут просматривать детальное описание вакансий, которое будет включать информацию о бригадах, их командовании, достижениях и публикациях в СМИ.

Сервис отличается удобным процессом выбора вакансий и интуитивным интерфейсом, что позволит быстро принимать решение - сохранить предложение для дальнейшего ознакомления или отклонить его.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в приложении Резерв+ будет сервис автоматического предоставления отсрочки от призыва. Разработчики мобильного приложения «Резерв+» работают над внедрением новых функций, в частности, повторного обновления данных.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что сало известно, почему ТЦК не видит в Реестре «Оберіг» данные из социальных реестров для предоставления автоматической отсрочки.

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