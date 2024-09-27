Практика судів
  1. В Україні

У Міноборони розповіли, коли в застосунку Резерв+ з’явиться сервіс рекрутингу

14:53, 27 вересня 2024
З новим сервісом рекрутингу можна буде обирати вакансії за своїми навичками.
У Міноборони розповіли, коли в застосунку Резерв+ з’явиться сервіс рекрутингу
Джерело фото: УНІАН
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У жовтні 2024 року Міністерство оборони України запустить новий сервіс рекрутингу в мобільному застосунку Резерв+. Це оновлення надасть користувачам можливість ознайомитися з актуальними вакансіями у військових частинах, що спростить процес пошуку місця служби, повідомили у відомстві.

Про новий сервіс повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко під час конференції IT Arena у Львові. Вона зазначила, що цей крок суттєво розширює можливості, які Міноборони пропонує військовим і цивільним особам.

«Ми ставили перед собою амбітну мету, щоб застосунок Резерв+ крім базової функції оновлення даних став інструментом, де військовозобов'язаний, призовник чи резервіст міг розв'язати свої питання у кілька кліків. І відкриття можливості обрати собі місце служби — один з важливих кроків, які ми робимо для цього. Поступово ми будемо покращувати функціонал сервісу. Тож чекатимемо відгуків користувачів про свій досвід», — зазначила Черногоренко.

Новий сервіс рекрутингу в Резерв+ дозволить користувачам обирати посади, які найбільше відповідають їхнім навичкам та уподобанням. У застосунку будуть представлені як бойові, так і небойові вакансії.

Для початку пошуку вакансій користувачам потрібно буде заповнити коротку анкету. На основі введеної інформації та обраних навичок система запропонує найбільш відповідні варіанти. Користувачі зможуть переглядати детальний опис вакансій, який включатиме інформацію про бригади, їх командування, досягнення та публікації в ЗМІ.

Сервіс відзначається зручним процесом вибору вакансій і інтуїтивним інтерфейсом, що дозволить швидко приймати рішення — зберегти пропозицію для подальшого ознайомлення чи відхилити її.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», у застосунку Резерв+ буде сервіс автоматичного надання відстрочки від призову. Розробники мобільного додатку «Резерв+» працюють над впровадженням нових функцій, зокрема, повторного оновлення даних. 

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що стало відомо, чому ТЦК не бачить в Реєстрі «Оберіг» дані з соціальних реєстрів для надання автоматичної відстрочки.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Працівникам Європарламенту підвищать зарплати до 15,2 тисяч євро, що більше, ніж у депутатів

Чиновникам планують підвищити зарплату до 15 234 євро на місяць — майже вдвічі більше, ніж отримують депутати Європарламенту.

Міноборони визначило новий перелік посад, де можуть працювати військовослужбовці, які визнані ВЛК непридатними

Непридатні до військової служби особи зможуть працювати у ТЦК, а також на посадах офіцерів юридичної групи.

Чи можуть родичі загиблих внаслідок військових дій цивільних осіб стягнути моральну шкоду з держави Україна – позиція Верховного Суду

Верховний Суд зазначив, що самі по собі факти загибелі людей на підконтрольній державі території не означають автоматичне порушення гарантій права на життя за статтею 2 Конвенції.

Процедуру списання військового майна пропонують спростити через надлишкову бюрократію

Велика кількість уже втрачених та знищених внаслідок бойових дій БПЛА та засобів РЕБ залишається на обліку та створює надлишкове бюрократичне навантаження на відповідальних осіб Сил Оборони України.

Як з ВАКС намагаються зробити частину «конвеєру» у справі викривача-Кубракова і використати для легалізації дерибану державної землі

Вищий антикорупційний суд як «безмовний підписант»: якою НАБУ бачить роль ВАКС у справі за заявою викривача-Кубракова, і чому суд прагнуть використати для проштовхування інтересів столичного забудовника.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Петро Ковзель
    Петро Ковзель
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва