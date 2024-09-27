У Міноборони розповіли, коли в застосунку Резерв+ з’явиться сервіс рекрутингу

З новим сервісом рекрутингу можна буде обирати вакансії за своїми навичками.

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У жовтні 2024 року Міністерство оборони України запустить новий сервіс рекрутингу в мобільному застосунку Резерв+. Це оновлення надасть користувачам можливість ознайомитися з актуальними вакансіями у військових частинах, що спростить процес пошуку місця служби, повідомили у відомстві.

Про новий сервіс повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко під час конференції IT Arena у Львові. Вона зазначила, що цей крок суттєво розширює можливості, які Міноборони пропонує військовим і цивільним особам.

«Ми ставили перед собою амбітну мету, щоб застосунок Резерв+ крім базової функції оновлення даних став інструментом, де військовозобов'язаний, призовник чи резервіст міг розв'язати свої питання у кілька кліків. І відкриття можливості обрати собі місце служби — один з важливих кроків, які ми робимо для цього. Поступово ми будемо покращувати функціонал сервісу. Тож чекатимемо відгуків користувачів про свій досвід», — зазначила Черногоренко.

Новий сервіс рекрутингу в Резерв+ дозволить користувачам обирати посади, які найбільше відповідають їхнім навичкам та уподобанням. У застосунку будуть представлені як бойові, так і небойові вакансії.

Для початку пошуку вакансій користувачам потрібно буде заповнити коротку анкету. На основі введеної інформації та обраних навичок система запропонує найбільш відповідні варіанти. Користувачі зможуть переглядати детальний опис вакансій, який включатиме інформацію про бригади, їх командування, досягнення та публікації в ЗМІ.

Сервіс відзначається зручним процесом вибору вакансій і інтуїтивним інтерфейсом, що дозволить швидко приймати рішення — зберегти пропозицію для подальшого ознайомлення чи відхилити її.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», у застосунку Резерв+ буде сервіс автоматичного надання відстрочки від призову. Розробники мобільного додатку «Резерв+» працюють над впровадженням нових функцій, зокрема, повторного оновлення даних.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що стало відомо, чому ТЦК не бачить в Реєстрі «Оберіг» дані з соціальних реєстрів для надання автоматичної відстрочки.

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