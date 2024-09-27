Ціни на електроенергію піднімуть — стало відомо, чи зростуть тарифи для населення

Бізнес отримає нові граничні ціни на електроенергію.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг збирається підвищити ціни на електроенергію. Проте це не вплине на тарифи для населення, але торкнеться бізнесу.

Вказано, що 1 жовтня регулятор розгляне проєкт постанови про перегляд граничних цін на ринку "на добу наперед", внутрішньодобовому ринку та балансуючому ринку.

Як зазначається, цей крок зумовлений необхідністю забезпечити умови для комерційного імпорту електроенергії з країн Європи, щоб покрити можливий дефіцит восени та взимку під час російських обстрілів.

Таке рішення покликане збалансувати енергосистему та забезпечити стабільне електропостачання всіх категорій споживачів

"Воно жодним чином не вплине на фіксований рівень цін на електроенергію для населення", – запевнили у НКРЕКП.

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