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У КМДА відповіли, коли відновлять будівництво об'єктів «Укрбуду» та «Київміськбуду»

21:20, 27 вересня 2024
Коли відновиться добудова багатоповерхівок «Укрбуду» та «Київміськбуду».
У КМДА відповіли, коли відновлять будівництво об'єктів «Укрбуду» та «Київміськбуду»
Джерело фото: Unsplash
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Київська влада разом з ініціативною групою інвесторів недобудованих об’єктів «Укрбуду» та «Київміськбуду» домовились найближчим часом підписати меморандум та затвердити дорожню карту для вирішення питань добудови об’єктів. Про це заявив міський голова Віталій Кличко після зустрічі з ініціативною групою інвесторів, які вийшли на мітинг під стіни КМДА.

«До кінця року ми маємо визначити механізм фінансування, щоб наступного року роботи вже розпочалися. Зараз триває підготовка низки рішень, щоб винести їх на розгляд Київської міської ради», – заявив Кличко.

За його словами, після того, як будуть виділені гроші, першочергово запускатимуть об’єкти найвищої готовності.

У КМДА зазначають, що держава в особі Кабінету Міністрів взяла на себе зобов’язання профінансувати добудову об’єктів «Укрбуду».

«Зокрема, коли «Київміськбуд» погодився добудувати об’єкти «Укрбуду». Проте наразі коштів Уряд так і не виділив», - повідомили у КМДА.

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