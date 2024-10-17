Заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко підтвердила баг у Резерв+ з «відстрочками до кінця мобілізації»

За її словами, «відстрочки до завершення мобілізації» з’явилися у Резерв+ у зв’язку з підготовкою до оновлення застосунку.

17 жовтня у деяких користувачів Резерв+ у додатку з’явився напис, що їм надана «відстрочка до завершення мобілізації». Як пояснила заступниця міністра оборони з питань цифовізації Катерина Черногоренко, це не злам хакерів, а баг, який з’явився через майбутнє оновлення застосунку.

«Друзі, ми так інтенсивно готувались до нових релізів, що виліз баг. У деяких користувачів зʼявились відстрочки до кінця мобілізації. Вибачте за незручності. Ні, це не подарунок команди Резерв+ усім користувачам до Геловіну.

Важливо: даний випадок стосується лише відображення вашого статусу. Дані у реєстрі Оберіг не змінювались. Команда вже його виправила. Спробуйте скористатися документом протягом години» - зазначила вона.

Нагадаємо, раніше заступниця міністра оборони з цифровізації Катерина Черногоренко зазначила, що поки не знає, коли в Резерв+ запрацює автоматичне продовження відстрочки для студентів, педагогів, осіб з інвалідністю, багатодітних батьків та інших категорій.

Втім, можливо, саме цей «баг» є ознакою того, що незабаром таке оновлення все ж буде запроваджене, аби люди не стояли у чергах до ТЦК з документами, які і так є у держави.

Автор: Наталя Мамченко

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