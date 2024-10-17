Замминистра обороны Катерина Черногоренко подтвердила баг в Резерв+ с «отсрочкой до конца мобилизации»

По ее словам, «отсрочки до завершения мобилизации» появились в Резерв+ в связи с подготовкой к обновлению приложения.

17 октября у некоторых пользователей Резерв+ в приложении появилась надпись, что им предоставлена «​​отсрочка до завершения мобилизации». Как пояснила заместитель министра обороны по вопросам цифовизации Катерина Черногоренко, это не взлом хакеров, а баг, появившийся из-за будущего обновления приложения.

«Друзья, мы так интенсивно готовились к новым релизам, что вылез баг. У некоторых пользователей появились отсрочки к концу мобилизации. Простите за неудобства. Нет, это не подарок команды Резерв+ всем пользователям к Хеллоуину.

Важно: данный случай касается только отображения вашего статуса. Данные в реестре Оберег не изменялись. Команда его уже исправила. Попытайтесь воспользоваться документом в течение часа» - отметила она.

Напомним, ранее заместитель министра обороны по цифровизации Катерина Черногоренко отметила, что пока не знает, когда в Резерв+ заработает автоматическое продление отсрочки для студентов, педагогов, лиц с инвалидностью, многодетных родителей и других категорий.

Впрочем, возможно, именно этот «баг» является признаком того, что вскоре такое обновление все же будет введено, чтобы люди не стояли в очередях в ТЦК с документами, которые и так есть у государства.

Автор: Наталья Мамченко

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