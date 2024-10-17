НАБУ и САП сообщили о подозрении в незаконном обогащении на 20 млн народному депутату Ирине Кормышкиной

НАБУ и САП 17 октября сообщили о подозрении в незаконном обогащении действующему народному депутату Украины.
Как отмечает Transparency International Ukraine, речь идет о народном депутате Ирине Кормышкиной (бывшая фамилия – Ирина Аллахвердиева).
«По данным следствия, в 2021-2022 гг. она приобрела в собственность активы на сумму более 20 млн грн. За них впоследствии был приобретен дом в Одесской области, в котором народная избранница сейчас проживает.
В то же время, ее официальный доход за этот период и сбережения составляли не более 2,7 млн грн, которые подозреваемая использовала на другие цели.
Таким образом, нардеп незаконно обогатилась на сумму более 20 млн грн» - отметили в НАБУ.
Квалификация действий подозреваемой – ст. 368-5 УК Украины.
Ранее СМИ сообщали, что Высший антикоррупционный суд обязал Генпрокурора открыть уголовное производство по поводу возможного незаконного обогащения нардепки от «Слуги народа» Ирины Аллахвердиевой.
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