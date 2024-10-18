В приложении Резерв+ в ноябре заработает сервис для оформления отсрочки

В Минобороны анонсировали возможность оформить автоматическую отсрочку от мобилизации в Резерв+.

Источник фото: Дмитрий Ларин / УП

Уже этой осенью в приложении Резерв+ появится возможность оформлять отсрочки от мобилизации. Такую функцию анонсировала заместительница министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко, когда сообщала о баге «отсрочки до конца мобилизации», который вылез у некоторых пользователей.

«Мы делаем автоматические отсрочки в приложении, так что вам не нужно было подавать никаких документов — только заявку. Первые из них планируем уже этой осенью», - написала Черногоренко в Facebook и уточнила, что такая опция появится в первой декаде ноября.

Как писала «Судебно-юридическая газета», Министерство обороны Украины планирует запустить новую функцию в приложении Резерв+, которая позволит военнообязанным получать отсрочку без необходимости посещать территориальные центры комплектования и подавать заявления.

Ранее в в Министерстве обороны заявили, что пока затрудняются назвать точную дату, когда в Резерв+ заработает автоматическое продление отсрочки для студентов, педагогов, лиц с инвалидностью, многодетных родителей и других категорий. Об этом в комментариях сообщила заместитель министра обороны по цифровизации Катерина Черногоренко.

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