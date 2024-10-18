Владимир Зеленский заявил, что есть три сценария развития ситуации для Украины после выборов в США

Первым сценарием, по мнению Президента Зеленского, является продолжение поддержки союзниками, «которые все еще боятся некоторых рисков».

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что результаты президентских выборов в США, которые состоятся в ноябре, существенно повлияют на будущее Украины и ее стремление в НАТО. Он также подчеркнул, что после американских выборов существует три возможных сценария для Украины. Об этом он сказал в интервью Financial Times.

По словам Президента, один из них – дальнейшая поддержка, однако при этом союзники "будут опасаться некоторых рисков". Два других варианта Украина видит в зависимости от победителя на выборах США.

"Более позитивный? менее позитивный? Честно говоря, я не знаю. И это очень чувствительная тема для наших людей", - сказал Зеленский.

Как сообщает издание, вице-президент и кандидат от демократов Камала Харрис заявила, что в будущем рассмотрит вопрос о членстве Украины в НАТО, а экс-президент и кандидат от республиканцев Дональд Трамп раскритиковал военную помощь Вашингтона Киеву и заявлял, что "уладит конфликт, как только будет избран".

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