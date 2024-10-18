Володимир Зеленський заявив, що є три сценарії розвитку ситуації для України після виборів у США

Першим сцінарієм, на думку Президента Зеленського, є продовження підтримки союзниками, «які все ще бояться деяких ризиків».

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що результати президентських виборів у США, які пройдуть у листопаді, суттєво вплинуть на майбутнє України та її прагнення до НАТО. Він також підкреслив, що після американських виборів існує три можливі сценарії для України. Про це він сказав у інтерв'ю Financial Times.

На думку Президента,один із них - подальша підтримка, однак при цьому союзники "побоюватимуться деяких ризиків". Два інші варіанти Україна бачить залежно від того, хто переможе у виборах США.

"Більш позитивний? Чи менш позитивний? Чесно кажучи, я не знаю. І це дуже чутлива тема длянаших людей", - сказав Зеленський.

Як повідомляє видання, віцепрезидентка і кандидатка від демократів Камала Гарріс заявила, що в майбутньому розгляне питання про членство України в НАТО, а експрезидент і кандидат від республіканців Дональд Трамп розкритикував військову допомогу Вашингтона Києву і заявляв, що "залагодить конфлікт, щойно буде обраний".

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.