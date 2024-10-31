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Верховна Рада скасувала судовий збір за подання апеляційної та касаційної скарги на ухвалу суду, постановлену за результатами розгляду скарги під час виконання судового рішення

16:28, 31 жовтня 2024
Новий закон встановлює, що судовий збір не справляється за подання апеляційної та касаційної скарги на ухвалу суду, постановлену за результатами розгляду скарги на рішення, дію або бездіяльність державного виконавця чи іншої посадової особи органу державної виконавчої служби або приватного виконавця під час виконання судового рішення.
Верховна Рада скасувала судовий збір за подання апеляційної та касаційної скарги на ухвалу суду, постановлену за результатами розгляду скарги під час виконання судового рішення
Джерело фото: porady.org.ua
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Верховна Рада 31 жовтня ухвалила в цілому як закон законопроект 12128-1 про звільнення від судового збору за подання апеляційної та касаційної скарги на ухвалу суду, постановлену за результатами розгляду скарги на рішення, дію або бездіяльність державного виконавця чи іншої посадової особи органу державної виконавчої служби або приватного виконавця під час виконання судового рішення.

Законопроект було розроблено на виконання Рішенням Конституційного Суду України від 13 травня 2024 року № 6-р(ІІ)/2024 щодо забезпечення принципу обов’язковості судового рішення (суддя-доповідач – Галина Юровська).

Тоді КСУ визнав неконституційними ч. 2 статті 3, підпункт 9 пункту 1 ч. 2 статті 4 Закону «Про судовий збір» в тому, що вони уможливлюють справляння судового збору під час подання апеляційної і касаційної скарги на ухвалу суду, постановлену за результатами розгляду скарги на рішення, дію або бездіяльність державного виконавця чи іншої посадової особи органу ДВС або приватного виконавця під час виконання судового рішення, ухваленого відповідно до Цивільного процесуального кодексу.

Прийнятим законом ч. 2 другу статті 3 Закону «Про судовий збір» доповнили новим пунктом, яким передбачено, що судовий збір не справляється за подання вищезгаданої апеляційної та касаційної скарги на ухвалу суду під час виконання судового рішення. Відповідно викладено і підпункт 9 пункту 1 ч. 2 статті 4 Закону «Про судовий збір».

Автор: Наталя Мамченко

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Верховна Рада України судовий збір

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Верховна Рада скасувала судовий збір за подання апеляційної та касаційної скарги на ухвалу суду, постановлену за результатами розгляду скарги під час виконання судового рішення

Новий закон встановлює, що судовий збір не справляється за подання апеляційної та касаційної скарги на ухвалу суду, постановлену за результатами розгляду скарги на рішення, дію або бездіяльність державного виконавця чи іншої посадової особи органу державної виконавчої служби або приватного виконавця під час виконання судового рішення.

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