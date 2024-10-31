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Верховная Рада отменила судебный сбор за подачу апелляционной и кассационной жалобы на определение суда, вынесенное по результатам рассмотрения жалобы во время исполнения судебного решения

16:28, 31 октября 2024
Новый закон устанавливает, что судебный сбор не взимается за подачу апелляционной и кассационной жалобы на определение суда, вынесенное по результатам рассмотрения жалобы на решение, действие или бездействие государственного исполнителя или другого должностного лица органа государственной исполнительной службы или частного исполнителя при исполнении судебного решения.
Верховная Рада отменила судебный сбор за подачу апелляционной и кассационной жалобы на определение суда, вынесенное по результатам рассмотрения жалобы во время исполнения судебного решения
Источник фото: porady.org.ua
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Верховная Рада 31 октября приняла в целом как закон законопроект 12128-1 об освобождении от судебного сбора за подачу апелляционной и кассационной жалобы на определение суда, постановленное по результатам рассмотрения жалобы на решение, действие или бездействие государственного исполнителя или другого должностного лица органа государственной исполнительной службы или частного исполнителя при исполнении судебного решения.

Законопроект был разработан во исполнение Решением Конституционного Суда Украины от 13 мая 2024 г. № 6-р(II)/2024 по обеспечению принципа обязательности судебного решения (судья-докладчик – Галина Юровская).

Тогда КСУ признал неконституционными ч. 2 статьи 3, подпункт 9 пункта 1 ч. 2 статьи 4 Закона «О судебном сборе» в том, что они позволяют взимать судебный сбор при подаче апелляционной и кассационной жалобы на определение суда, вынесенное по результатам рассмотрения жалобы. на решение, действие или бездействие государственного исполнителя или другого должностного лица органа ГИС или частного исполнителя при исполнении судебного решения, принятого в соответствии с Гражданским процессуальным кодексом.

Принятым законом ч. 2 вторую статью 3 Закона «О судебном сборе» дополнили новым пунктом, которым предусмотрено, что судебный сбор не взимается за подачу вышеупомянутой апелляционной и кассационной жалобы на определение суда при исполнении судебного решения. Соответственно изложен и подпункт 9 пункта 1 ч. 2 статьи 4 Закона «О судебном сборе».

Автор: Наталья Мамченко

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Верховная Рада Украины судебный сбор

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Верховная Рада отменила судебный сбор за подачу апелляционной и кассационной жалобы на определение суда, вынесенное по результатам рассмотрения жалобы во время исполнения судебного решения

Новый закон устанавливает, что судебный сбор не взимается за подачу апелляционной и кассационной жалобы на определение суда, вынесенное по результатам рассмотрения жалобы на решение, действие или бездействие государственного исполнителя или другого должностного лица органа государственной исполнительной службы или частного исполнителя при исполнении судебного решения.

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