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Офис Генпрокурора пытается сделать Совет прокуроров эффективной структурой, но пока с этим непросто

16:18, 31 октября 2024
В Офисе Генпрокурора отмечают, что нужно время для трансформации мировоззрения прокуроров – прокуроры должны сами осознать важность прокурорского самоуправления.
Офис Генпрокурора пытается сделать Совет прокуроров эффективной структурой, но пока с этим непросто
Всеукраинская конференция прокуроров 27 августа 2024 года. Источник фото - Офис Генпрокурора
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В Офисе Генерального прокурора сообщили, что прилагают немалые усилия для повышения авторитета и эффективности Совета прокуроров Украины.

Впрочем, как отметила 29 октября заместитель Генерального прокурора Виктория Литвинова, пока назвать Совет прокуроров эффективным органом прокурорского самоуправления непросто.

«Реформа прокуратуры началась еще в 2014 году. Однако изменения в мировоззрении прокуроров не происходят за один день. Мы постоянно стараемся усилить роль Совета прокуроров. Мы стараемся привлекать Совет прокуроров, чтобы он делал какие-то заявления по проблемным вопросам прокуратуры. К примеру, представитель Совета прокуроров недавно принимал участие в заседании Комитета ВР по вопросам бюджета, где он настаивал на необходимости учесть позицию органов прокуратуры по заработной плате», - рассказала Виктория Литвинова во время работы конференции «Путь Украины в ЕС».

Кроме того, по словам заместителя Генпрокурора, необходимо добиться, чтобы прокурорское сообщество тоже поверило в Совет прокуроров, убедилось в его необходимости для прокуратуры и начало доверять Совету прокуроров.

«Стратегически и идеологически мы стараемся усилить роль прокурорского самоуправления. Необходимо сделать так, чтобы прокуроры доверяли Совету прокуроров», – добавила Виктория Литвинова.

Напомним, что Совет прокуроров состоит из 15 человек, которых избирает на 5 лет Всеукраинская конференция прокуроров. Большинство состава Совета прокуроров составляют именно прокуроры – 13 прокуроров, представляющих Офис Генпрокурора, САП, областные и окружные прокуратуры. Еще двух членов Совета прокуроров избирает Съезд ученых-правоведов.

В полномочия Совета прокуроров входит как созыв Всеукраинской конференции прокуроров, так и обеспечение независимости прокуроров и их правовая и социальная защита. Кроме того, Совет прокуроров вносит рекомендации о назначении и увольнении прокуроров с административных должностей.

Напомним, что как сообщала «Судебно-юридическая газета», в Офисе Генпрокурора сейчас размышляют над внедрением системы распределения уголовных производств на процессуальных руководителей.

Автор Вячеслав Хрипун

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ОГП

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