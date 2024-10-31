У прокуратурі запровадять автоматичний розподіл справ на процесуальних керівників

В Офісі Генпрокурора хочуть зробити навантаження на прокурорів рівномірним, а також усунути вплив керівництва на визначення процесуальних керівників

Джерело фото - Офіс Генпрокурора

В органах прокуратури може бути запроваджена нова система визначення процесуальних керівників у кримінальних провадженнях.

Ймовірно, зовні вона буде нагадувати систему автоматичного розподілу справ в судах, яка була запроваджена у судовій владі ще у 2010-2011 роках.

Як повідомила 29 жовтня заступник Генерального прокурора Вікторія Літвінова, наразі обговорюється можливість визначення кримінальних проваджень за процесуальними керівниками шляхом випадкового визначення процесуального керівника.

«Розподіл справ в органах прокуратури має бути прозорим та відбуватися з урахуванням спеціалізації та навантаження на прокурорів. Вибір прокурора – процесуального керівника, має бути випадковим, і не залежати від волі прокурора, який займає адміністративну посаду», - розповіла Вікторія Літвінова під час роботи конференції «Шлях України до ЄС».

Як зазначила заступник Генпрокурора, нова система визначення процесуальних керівників дозволить, як рівномірно розподіляти навантаження на прокурорів, так і зможе усунути корупційні ризики при визначенні процесуальних керівників.

Автор В’ячеслав Хрипун

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