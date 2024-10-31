В прокуратуре введут автоматическое распределение дел на процессуальных руководителей

В Офисе Генпрокурора хотят сделать нагрузку на прокуроров равномерной, а также устранить влияние начальников на процессуальных руководителей.

Источник фото - Офис Генпрокурора

В органах прокуратуры может быть внедрена новая система определения процессуальных руководителей в уголовных производствах.

Вероятно, внешне она будет напоминать систему автоматического распределения дел в судах, которая была введена в судебной власти еще в 2010-2011 годах.

Как сообщила 29 октября заместитель Генерального прокурора Виктория Литвинова, сейчас обсуждается возможность определения уголовных производств за процессуальным руководителем путем случайного определения процессуального руководителя.

«Распределение дел в органах прокуратуры должно быть прозрачным и происходить с учетом специализации и нагрузки на прокуроров. Выбор прокурора – процессуального руководителя, должен быть случайным и не зависеть от воли прокурора, занимающего административную должность», - рассказала Виктория Литвинова во время работы конференции «Путь Украины в ЕС».

Как отметила заместитель Генпрокурора, новая система определения процессуальных руководителей позволит, как равномерно распределять нагрузку на прокуроров, так и сможет устранить коррупционные риски при определении процессуальных руководителей.

Автор Вячеслав Хрипун

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