В Киеве наказали водителя BMW, проехавшего перекресток на красный сигнал светофора — видео

В столице привлекли к ответственности нарушителя ПДД.

В Киеве на улице Болсуновской наказали водителя автомобиля BMW, проехавшего перекресток на красный сигнал светофора.

Как сообщила патрульная полиция Киева, на нарушителя полицейские вынесли постановление по ч. 2 ст. 122 (Проезд на запрещающий сигнал светофора) КУоАП и провели с ним профилактическую беседу по недопущению подобных случаев в будущем.

В полиции напомнили, что согласно п. 8.7.3 ПДД Украины, красный сигнал светофора, в том числе мигающий, или два красных мигающих сигнала — запрещают движение.

Стрелка зеленого цвета на табличке, установленной на уровне красного сигнала светофора с вертикальным расположением сигналов, позволяет движение в указанном направлении при включенном красном сигнале светофора с крайней правой полосы движения (или крайней левой полосы движения на дорогах с односторонним движением) при условии предоставления преимущества в движении другим его участникам, двигающимся из других направлений на сигнал светофора, разрешающий движение.

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