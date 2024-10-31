На Киевщине под колесами электропоезда погиб мужчина

В Киевской области под колесами электропоезда погиб мужчина. Как сообщили в полиции, трагедия произошла в городе Буча 30 октября.
Сообщение от медиков о том, что под колесами поезда погиб мужчина, поступило в полицию около 18 часов.
Правоохранители предварительно установили, что электропоезд сообщением «Святошин – Немишаево» совершил наезд на 40-летнего мужчину, который находился на железнодорожных путях.
«Машинист электропоезда применил сигнал и экстренное торможение, однако столкновения избежать, к сожалению, не удалось. От полученных травм местный житель погиб на месте», – указывают в полиции.
По данному факту правоохранители начали досудебное расследование (ч. 3 ст. 276 Уголовного кодекса Украины).
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