На Киевщине под колесами электропоезда погиб мужчина

Правоохранители предварительно установили, что электропоезд совершил наезд на 40-летнего мужчину, который находился на путях.

В Киевской области под колесами электропоезда погиб мужчина. Как сообщили в полиции, трагедия произошла в городе Буча 30 октября.

Сообщение от медиков о том, что под колесами поезда погиб мужчина, поступило в полицию около 18 часов.

Правоохранители предварительно установили, что электропоезд сообщением «Святошин – Немишаево» совершил наезд на 40-летнего мужчину, который находился на железнодорожных путях.

«Машинист электропоезда применил сигнал и экстренное торможение, однако столкновения избежать, к сожалению, не удалось. От полученных травм местный житель погиб на месте», – указывают в полиции.

По данному факту правоохранители начали досудебное расследование (ч. 3 ст. 276 Уголовного кодекса Украины).

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