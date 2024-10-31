Военнообязанным назвали уважительные причины неприбытия в ТЦК по повестке – список

Существуют 5 уважительных причин неявки в ТЦК по повестке.

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Начальник отдела военного учета Харьковского ТЦК и СП подполковник Любомир Хомицкий сообщил уважительные причины неприбытия гражданина в ТЦК по повестке.

Он отметил, если гражданин поставил подпись на повестке, но не может прийти в центр комплектования в нужный срок, он обязан в кратчайшие сроки, но не позднее трех суток от определенных в повестке даты и времени прибытия в ТЦК и СП, сообщить о причинах неявки путем непосредственного обращения к указанному в повестке ТЦК и СП или любым другим способом с последующим его прибытием в срок, не превышающий семь календарных дней.

Уважительными причинами неприбытия признаются:

препятствие стихийного характера,

болезнь,

военные действия и их последствия,

другие обстоятельства, лишившие возможности прибыть в определенные пункт и срок;

смерть близкого родственника (родителей, жены (мужа), ребенка, родных брата, сестры, деда, бабушки) или близкого родственника жены (супруга).

В случае нарушения правил военного учета, законодательства об обороне, мобилизационной подготовки и мобилизации нарушителей ожидает постановление о наложении административного взыскания в виде штрафа от 17 до 25,5 тысячи гривен.

Напомним, до конца 2024 года правительство планирует направить военнообязанным 900 тысяч повесток. При этом изменениями в правила почтовой связи Кабмин определил, что на то, чтобы забрать повестку с почты, будет предоставлено 3 дня (если она не вручена лично). По возвращении повестки неврученной и проставлении соответствующей отметки на почте ТЦК сможет начать процедуру наложения штрафа. Таким образом, эти штрафы будут, по сути, «заочными». При этом постановление ТЦК является исполнительным документом. То есть, в случае, если добровольно штраф, который составляет от 17 тысяч до 25,5 тысяч грн, уплачен не будет, на уклонистов могут открыть исполнительные производства и начать взыскание со счетов.

Еще мы публиковали ответ Минфина о том, что отдельно учет поступлений от уплаты штрафов по постановлениям ТЦК не ведется.

Ранее сообщалось, что КСУ рассматривает конституционную жалобу мужчины, отказавшегося от мобилизации в ВСУ из-за религии, и получившего 3 года тюрьмы.

Также мы писали, что при неуплате штрафа от ТЦК принимаются меры принудительного исполнения решений путем обращения взыскания на средства и имущество должника.

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