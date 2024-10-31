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Військовозобов’язаним назвали поважні причини неприбуття до ТЦК за повісткою – список

17:18, 31 жовтня 2024
Існують 5 поважних причин неявки до ТЦК за повісткою.
Військовозобов’язаним назвали поважні причини неприбуття до ТЦК за повісткою – список
Фото з відкритих джерел
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Начальник відділу військового обліку Харківського ТЦК та СП підполковник Любомир Хомицький повідомив поважні причини неприбуття громадянина до ТЦК за повісткою.

Він зазначив, якщо громадянин поставив підпис на повістці, але не може прийти до центру комплектування у потрібний термін він зобов’язаний у найкоротший термін, але не пізніше трьох діб від визначених у повістці дати і часу прибуття до ТЦК та СП, повідомити про причини неявки шляхом безпосереднього звернення до зазначеного у повістці ТЦК та СП або в будь-який інший спосіб з подальшим його прибуттям у строк, що не перевищує сім календарних днів

Поважними причинами неприбуття визнаються:

  • перешкода стихійного характеру,
  • хвороба,
  • воєнні дії та їхні наслідки,
  • інші обставини, які позбавили можливості прибути у визначені пункт і строк;
  • смерть близького родича (батьків, дружини (чоловіка), дитини, рідних брата, сестри, діда, баби) або близького родича дружини (чоловіка).

У випадках порушення правил військового обліку, законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію на порушників чекає постанова про накладення адміністративного стягнення  у вигляді штрафу від 17 до 25,5 тисяч гривень.

Нагадаємо, до кінця 2024 року Уряд планує направити військовозобов’язаним 900 тисяч повісток. При цьому змінами до правил поштового зв’язку Кабмін визначив, що на те, щоб забрати повістку з пошти буде надано 3 дні (якщо вона не вручена особисто). Після повернення повістки неврученою і проставлення відповідної відмітки поштою ТЦК зможе почати процедуру накладення штрафу. Таким чином, ці штрафи будуть, по суті, «заочними». При цьому постанова ТЦК є виконавчим документом. Тобто, у разі, якщо добровільно штраф, який складає від 17 тисяч грн до 25,5 тисяч грн, сплачений не буде, на ухилянтів можуть відкрити виконавчі провадження та почати стягнення з рахунків.

Ще ми публікували відповідь Мінфіну стосовно того, що окремо облік надходжень від сплати штрафів за постановами ТЦК не ведеться.

Раніше ми писали, що КСУ розглядає конституційну скаргу чоловіка, який відмовився від мобілізації до ЗСУ через релігію, і отримав 3 роки в’язниці.

Також повідомлялося, що у разі несплати штрафу від ТЦК вживаються заходи примусового виконання рішень шляхом звернення стягнення на кошти та майно боржника.

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повістка ТЦК

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