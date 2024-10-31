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F-16 и NASAMS — Норвегия передаст Украине новый пакет помощи на 500 млн евро

16:23, 31 октября 2024
Норвегия готовит новый пакет военной помощи Украине.
F-16 и NASAMS — Норвегия передаст Украине новый пакет помощи на 500 млн евро
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Норвегия планирует предоставить Украине новый пакет помощи на сумму 500 миллионов евро, предусматривающий поставку западных истребителей F-16 и систем ПВО NASAMS. Об этом сообщил директор Департамента международного сотрудничества Минобороны Геннадий Коваленко во время Киевского форума безопасности.

По его словам, во время визита в Одессу министр обороны Норвегии Берн Арильд Грам объявил об очередном пакете помощи, который предусматривает предоставление Украине истребителей F-16 и систем NASAMS.

Сроки предоставления вооружения не раскрываются, однако известно, что первые F-16 от Норвегии должны быть переданы Украине до конца этого года.

Кроме того, Норвегия также заявила о готовности инвестировать в украинскую оборонную промышленность.

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