F-16 и NASAMS — Норвегия передаст Украине новый пакет помощи на 500 млн евро

Норвегия готовит новый пакет военной помощи Украине.

Норвегия планирует предоставить Украине новый пакет помощи на сумму 500 миллионов евро, предусматривающий поставку западных истребителей F-16 и систем ПВО NASAMS. Об этом сообщил директор Департамента международного сотрудничества Минобороны Геннадий Коваленко во время Киевского форума безопасности.

По его словам, во время визита в Одессу министр обороны Норвегии Берн Арильд Грам объявил об очередном пакете помощи, который предусматривает предоставление Украине истребителей F-16 и систем NASAMS.

Сроки предоставления вооружения не раскрываются, однако известно, что первые F-16 от Норвегии должны быть переданы Украине до конца этого года.

Кроме того, Норвегия также заявила о готовности инвестировать в украинскую оборонную промышленность.

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