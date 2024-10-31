F-16 і NASAMS — Норвегія передасть Україні новий пакет допомоги на 500 млн євро

Норвегія готує новий пакет військової допомоги Україні.

Норвегія планує надати Україні новий пакет допомоги на суму 500 мільйонів євро, що передбачає постачання західних винищувачів F-16 та систем ППО NASAMS. Про це повідомив директор Департаменту міжнародного співробітництва Міноборони Геннадій Коваленко під час Київського безпекового форуму.

За його словами, під час візиту до Одеси міністр оборони Норвегії Бьорн Арільд Грам оголосив про черговий пакет допомоги, який передбачає надання Україні винищувачів F-16 і систем NASAMS.

Терміни надання озброєння не розкриваються, проте відомо, що перші F-16 від Норвегії мають бути передані Україні до кінця цього року.

Крім цього, Норвегія також заявила про готовність інвестувати в українську оборонну промисловість.

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