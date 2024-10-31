У Києві внаслідок атаки рф зазнала пошкоджень високовольтна лінія – ДТЕК

Світло в клієнтів не зникало, але лінія все одно потребує значного ремонту, зазначили у компанії.

Джерело фото: ДТЕК

У Києві в результаті падіння ворожого дрона була пошкоджена високовольтна лінія. Про це повідомили у ДТЕК Київські електромережі.

«Завдяки автоматичним переключенням світло в клієнтів не зникало. Однак лінія все одно потребує значного ремонту», - йдеться у повідомленні.

У ДТЕК зазначили, що як тільки військові надали дозвіл, енергетики оцінили масштаб пошкоджень та приступили до першочергових ремонтних робіт.

За словами керівника військової адміністрації Сергія Попка, у цьому місяці за 31 день лише одного дня в столиці не оголошували тривогу. Зазвичай кияни чули сирени в середньому двічі на день.

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