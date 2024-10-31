В Киеве в результате атаки рф получила повреждения высоковольтная линия – ДТЭК

Свет у клиентов не исчезал, но линия все равно нуждается в значительном ремонте, отметили в компании.

Источник фото: ДТЭК

В Киеве в результате падения вражеского дрона была повреждена высоковольтная линия. Об этом сообщили в ДТЭК Киевские электросети.

«Благодаря автоматическим переключением свет у клиентов не исчезал. Однако линия все равно нуждается в значительном ремонте», - говорится в сообщении.

В ДТЭК отметили, что как только военные разрешили, энергетики оценили масштаб повреждений и приступили к первоочередным ремонтным работам.

По словам руководителя военной администрации Сергея Попка, в этом месяце за 31 день всего один день в столице не объявляли тревогу. Обычно киевляне слышали сирены в среднем дважды в день.

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