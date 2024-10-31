На Київщині під колесами електропотяга загинув чоловік

Правоохоронці попередньо встановили, що електропотяг здійснив наїзд на 40-річного чоловіка, який перебував на коліях.

У Київській області під колесами електропотяга загинув чоловік. Як повідомили у поліції, трагедія сталася у місті Буча 30 жовтня.

Повідомлення від медиків про те, що під колесами потяга загинув чоловік надійшло до поліції близько 18 години.

Правоохоронці попередньо встановили, що електропотяг сполученням «Святошин – Немішаєве» здійснив наїзд на 40-річного чоловіка, який перебував на залізничних коліях.

«Машиніст електропотяга застосував сигнал та екстрене гальмування, однак зіткнення уникнути, на жаль, не вдалося. Від отриманих травм місцевий житель загинув на місці», - вказують у поліції.

За даним фактом правоохоронці розпочали досудове розслідування (ч. 3 ст. 276 Кримінального кодексу України).

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