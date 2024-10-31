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Офіс Генпрокурора намагається зробити Раду прокурорів ефективною структурою, але поки що з цим непросто

16:18, 31 жовтня 2024
В Офісі Генпрокурора зазначають, що потрібен час для трансформації світогляду прокурорів – прокурори повинні самі зрозуміти важливість прокурорського самоврядування.
Офіс Генпрокурора намагається зробити Раду прокурорів ефективною структурою, але поки що з цим непросто
Всеукраїнська конференція прокурорів 27 серпня 2024 року. Джерело фото - Офіс Генпрокурора
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В Офісі Генерального прокурора повідомили, що докладають чималих зусиль для підвищення авторитету та ефективності Ради прокурорів України.

Втім, як зазначила 29 жовтня заступник Генерального прокурора Вікторія Літвінова, поки що назвати Раду прокурорів ефективним органом прокурорського самоврядування непросто.

«Реформа прокуратури розпочалася ще у 2014 році. Однак зміни у світогляді прокурорів не відбуваються за один день. Ми постійно намагаємося підсилити роль Ради прокурорів. Ми намагаємося залучати Раду прокурорів, щоб вона робили якійсь заяви щодо проблемних питань прокуратури. Наприклад, представник Ради прокурорів нещодавно брав участь у засіданні Комітету ВРУ з питань бюджету, де він наполягав на необхідності врахування позиції органів прокуратури щодо заробітної плати», - розповіла Вікторія Літвінова під час роботи конференції «Шлях України до ЄС».

Крім того, за словами заступника Генпрокурора, необхідно домогтися, щоб прокурорська спільнота теж повірила у Раду прокурорів, переконалася у її необхідності для прокуратури та почала довіряти Раді прокурорів.

«Стратегічно та ідеологічно ми намагаємося підсилити роль прокурорського самоврядування. Необхідно зробити так, щоб прокурори довіряли Раді прокурорів», - додала Вікторія Літвінова.

Зазначимо, що Рада прокурорів складається з 15 осіб, яких обирає на 5 років Всеукраїнська конференція прокурорів. Більшість складу Ради прокурорів складають саме прокурори – 13 представників, які представляють Офіс Генпрокурора, САП, обласні та окружні прокуратури. Ще двох членів Ради прокурорів обирає З’їзд науковців-правників. 

До повноважень Ради прокурорів входить як скликання Всеукраїнської конференції прокурорів, так і забезпечення незалежності прокурорів та їх правовий і соціальний захист. Крім того, Рада прокурорів вносить рекомендації про призначення та звільнення прокурорів з адміністративних посад.

Нагадаємо, що як повідомляла «Судово-юридична газета», в Офісі Генпрокурора наразі розмірковують над запровадженням системи розподілу кримінальних проваджень на процесуальних керівників.

Автор В’ячеслав Хрипун

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ОГП

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