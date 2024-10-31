Автоматические отсрочки появятся в Резерв+ в ноябре — Минобороны

Электронные отсрочки в Резерве+ сначала будут доступны не для всех.

Замминистра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко сообщила, что электронные отсрочки от мобилизации появятся в приложении «Резерв+» уже в ноябре, но сначала они будут доступны не для всех. Об этом она сказала в эфире телемарафона.

По словам чиновника, сервис е-отсрочек уже реализован и сейчас его активно тестируют. Этот сервис появится в ноябре со следующего обновления «Резерв+».

Замминистра отметила, что первыми получат электронные отсрочки люди с инвалидностью, а также студенты и аспиранты. Позже сервис будет доступен для многодетных родителей.

«В первую очередь отсрочки для людей с инвалидностью непосредственно. И работаем над тем, чтобы постепенно прибавлять все другие типы отсрочек. Двигаемся к тому, чтобы все категории, имеющие отсрочку, могли оформить ее онлайн», – добавила она.

Как писала «Судебно-юридическая газета», Министерство обороны Украины планирует запустить новую функцию в приложении Резерв+, которая позволит военнообязанным получать отсрочку без необходимости посещать территориальные центры комплектования и подавать заявления.

Также сообщалось, что справка ТЦК о предоставлении отсрочки вместе с соответствующими данными в Резерв+ не действует, если нет бумажного военного билета. Так решил ТЦК, оштрафовав мужчину на 17 тысяч гривен. Вместе с тем суд отменил постановление о штрафе, сославшись на то, что электронный военный билет имеет аналогичную юридическую силу, как и бумажный.

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