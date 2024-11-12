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Не на донати ЗСУ: стало відомо, куди українці найчастіше витрачають кошти кешбеку

13:26, 12 листопада 2024
Українці найчастіше витрачають кошти національного кешбеку на оплату послуг.
Не на донати ЗСУ: стало відомо, куди українці найчастіше витрачають кошти кешбеку
Фото: intechinsider.com.ua
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Клієнти ПриватБанку найчастіше витрачають кошти національного кешбеку на оплату комуналки та інтернету, поповнення мобільного, а також на оплату медичних послуг. Про це повідомила пресслужба ПриватБанку.

У банку зазначають, що 45,1% клієнтів ПриватБанку, які отримали від держави кешбек за купівлю товарів українських виробників, витрачають кошти з карток «Національний кешбек» на поповнення рахунків мобільних операторів.

Ще 35,5% користувачів програми витрачають гроші на оплату комунальних послуг, ще 7,8% на оплату послуг інтернету та понад 3% - на оплату медичних послуг.

У банку додали, на сьогодні вже 20,5 млн грн національного кешбеку зараховано на картки понад 400 тисяч клієнтів ПриватБанку, які оформили в банку цифрову картку «Національний кешбек» та підключили ії для участі у програмі.

Також там нагадали, що зараховані кошти за програмою «Національний кешбек» можна витратити безготівково:

- для оплат у закладах харчування;

- на оплату комунальних послуг, транспорту, мобільного зв’язку, медичних послуг, спорту, кіно та інших послуг на території України за визначеним переліком МСС категорій;

- придбання військових облігацій внутрішньої державної позики згідно із законодавством;

- донати на ЗСУ.

Як писала «Судово-юридична газета», з 2 вересня в Україні запустили Національний кешбек – громадяни отримують 10% компенсацію за купівлю товарів «Зроблено в Україні».

Раніше Держпродспоживслужба пояснила, чи має повноваження розглядати питання правильності нарахування кешбеку.

Додамо, українці зможуть задонатити на ЗСУ 1000 гривень від Зеленського.

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