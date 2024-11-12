Володимир Зеленський підписав указ про встановлення Дня ДБР 12 листопада

Щороку 12 листопада в Україні будуть відзначати День Державного бюро розслідувань.

Президент Володимир Зеленський підписав указ №763/2024 про День Державного бюро розслідувань.

«Ураховуючи значення і роль Державного бюро розслідувань у виконанні завдань щодо запобігання, виявлення, припинення, розкриття та розслідування кримінальних правопорушень, постановляю установити в Україні День Державного бюро розслідувань, який відзначати щороку 12 листопада», - йдеться у документі.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Таким чином, тепер восени 12 листопада в Україні будуть відзначати День ДБР.

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