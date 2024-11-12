Как минимум 50 тысяч военнослужащих смогут пополнить боевые подразделения, если расформировать ТЦК – Безуглая

Марьяна Безуглая объяснила идею расформировать ТЦК и СП.

Народная депутатка Марьяна Безуглая считает, что по меньшей мере 50 тысяч военнослужащих ТЦК и СП смогли бы пополнить ряды боевых подразделений.

По словам народной депутатки, этого можно достичь, если расформировать ТЦК и СП, оставить только рекрутинговую функцию, а административные обязанности передать ЦНАПам и ввести прямой призыв в бригады с централизованным мониторингом.

«Все еще актуально, что ни у Минобороны, ни в Генштабе ВСУ нет финансовой аналитики, это «черная дыра», а численность людей в ТЦК и СП вместе с рекрутинговыми центрами составляет до 100 тысяч человек. Если расформировать ТЦК и СП, оставить только рекрутинговую функцию, передать административные обязанности в ЦНАП и ввести прямой призыв в бригады с централизованным мониторингом, то по меньшей мере 50 тысяч военнослужащих ТЦК и СП смогли бы пополнить ряды необходимых боевых подразделений», - отметили депутатка.

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