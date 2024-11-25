У Києві через аварію у понад 500 будівлях немає газу

Відновити газопостачання попередньо планують до кінця доби 26 листопада.

У Святошинському районі сталася аварія на об'єкті газопостачання. Про це повідомили у КМДА.

Як наголошується, тимчасово без газу залишилося понад 500 будівель.

На місці аварії вже працюють ремонтні бригади, задіяно понад сотню фахівців.

У КМДА вказують, що завершення робіт та відновлення газопостачання попередньо планується до кінця доби 26 листопада.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.