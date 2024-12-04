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У супругов правоохранителей конфискуют активы на 7 млн грн — решение Апелляционной палаты ВАКС

12:59, 4 декабря 2024
Суд признал необоснованными активами квартиру в Киеве и паркоместо.
У супругов правоохранителей конфискуют активы на 7 млн грн — решение Апелляционной палаты ВАКС
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Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда 3 декабря оставила без изменений решение суда первой инстанции от 24 июля 2024 года, которым признаны необоснованными активы на общую сумму 7 млн ​​грн, приобретенные заместителем начальника одного из управлений ГБР и его супругой-прокурором областной прокуратуры. Об этом сообщил официальный сайт НАПК.

Суд признал необоснованными активами квартиру в г. Киеве, которая приобретена в собственность в начале 2020 года за почти 3,8 млн грн и оформлена на бабушку ответчицы и паркоместо, приобретено в этот же период за 0,7 млн ​​грн и оформлено на тетю ответчицы.

Также суд признал частично необоснованным активом квартиру в Киеве, оформленную на тетю ответчицы, стоимостью на момент приобретения в 2022 году почти 2,8 млн. грн. В пользу государства с ответчиков решено взыскать часть стоимости частично необоснованного актива в сумме более 2,5 млн. грн.

Решение Апелляционной палаты ВАКС вступает в законную силу с момента провозглашения.

В НАПК напомнили, в июле 2024 года Высший антикоррупционный суд признал ряд активов, которые были приобретены третьими лицами по поручению и в интересах бывшего заместителя одного из территориальных управлений ГБР и его супруги – прокурора областной прокуратуры, необоснованными и постановил взыскать их в. Решение принято по результатам иска САП и основывается на материалах мониторинга образа жизни (МОЖ) служащих, проведенного НАПК. По результатам МОЖ было установлено несоответствие уровня жизни чиновников задекларированным имуществу и доходам.

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