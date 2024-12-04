В ПФ объяснили, нужно ли сообщать о получении нового удостоверения УБД и паспорта

В случае смены паспорта и удостоверения участника боевых действий нужно внести соответствующие изменения в созданную персональную учетную карточку льготника — ПФ.

Фото: armyinform.com.ua

Пенсионный фонд Украины продолжает отвечать на вопросы граждан о пенсионных выплатах.

На этот раз в ведомстве ответили на следующий вопрос: «Моя жена после женитьбы сменила фамилию и получила новое удостоверение УБД и паспорт. Должна ли она сообщать об этом Пенсионному фонду Украины?».

В ПФ отметили, что учет льготников ведется в Реестре лиц, имеющих право на льготы, путем формирования каждого персональной учетной карточки.

«В случае смены паспорта и удостоверения участника боевых действий нужно внести соответствующие изменения в созданную персональную учетную карточку льготника», - заявили в ведомстве.

Для корректировки информации льготник должен в течение 30 дней сообщить об изменениях в орган Пенсионного фонда Украины (пункт 8 Положения о Реестре лиц, имеющих право на льготы, утвержденный постановлением Кабинета Министров Украины от 29.01.2003 № 117).

Подать заявление о внесении сведений в Реестр лиц, имеющих право на льготы, можно:

– лично, обратившись в избранный сервисный центр Пенсионного фонда Украины;

– по почте, отправив документ в адрес органа Фонда;

– онлайн – через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины, мобильное приложение Пенсионный фонд или через Портал Дія.

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