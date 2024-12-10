Мирные переговоры между Украиной и РФ могут начаться этой зимой, — премьер-министр Польши Дональд Туск

Польский премьер отметил, что Варшава будет активно участвовать в любых переговорах,

Премьер-министр Польши Дональд Туск считает, что мирные переговоры по войне в Украине могут начаться этой зимой. Об этом пишет Reuters.

По его словам, Варшава будет активно участвовать в любых переговорах по Украине, когда 1 января начнет председательствовать в Европейском Союзе.

"Я проведу ряд переговоров, которые будут касаться, прежде всего, ситуации за нашей восточной границей, - заявил он на заседании правительства. - Как вы можете себе представить, наша делегация будет соответствующей, среди прочего, за то, как будет выглядеть политический календарь, возможно, какой будет ситуация во время переговоров, которые могут, хотя это еще под вопросом, начаться зимой этого года.

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что Украине и РФ необходимо немедленно прекратить огонь и начать переговоры.

Между тем, Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что войну нельзя закончить «просто бумажкой и несколькими подписями».

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