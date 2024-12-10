ВРП звільнила суддю Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області

Вища рада правосуддя вирішила звільнити суддю Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області Володимира П’ятковського.

Вища рада правосуддя повідомляє про рішення звільнити суддю Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області Володимира П’ятковського за вчинення істотного дисциплінарного проступку.

"Реалізація зазначеної процедури здійснювалася на підставі подання Другої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя, яка вирішила притягнути суддю Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області Володимира П’ятковського до дисциплінарної відповідальності та застосувати до неї дисциплінарне стягнення у виді подання про звільнення судді з посади", - повідомили у ВРП.

Пунктом 3 частини шостої статті 126 Конституції України передбачено, що підставами для звільнення судді є вчинення істотного дисциплінарного проступку, грубе чи систематичне нехтування обов’язками, що є несумісним зі статусом судді або виявило його невідповідність займаній посаді.

Зазначається, що рішення ВРП про звільнення з посади не є рішенням про притягнення судді до дисциплінарної відповідальності, а лише ухвалюється на його підставі, тому за своєю суттю є кадровим.

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