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Суддям, які працюють в суді, що розташований в зоні активних бойових дій, пропонують доплачувати до 21 тисячі грн

16:21, 10 грудня 2024
У Верховній Раді зареєстрували новий законопроект про доплати суддям.
Суддям, які працюють в суді, що розташований в зоні активних бойових дій, пропонують доплачувати до 21 тисячі грн
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У Верховній Раді зареєстровано альтернативний законопроект про доплати суддям місцевих судів №12244-1. Ініціатором виступає голова Комітету з питань правової політики, народний депутат від «Слуги народу» Денис Маслов.

За його словами, пропонується, щоб у 2025 році всі судді місцевих судів отримували щомісячну доплату у розмірі 5 прожиткових мінімумів. Оскільки для суддів діє окремий «заморожений» прожитковий мінімум, то ця доплата складе 10,5 тисяч грн.

Додатково до цього законопроект пропонує, щоб у 2025 році судді також отримували щомісячні доплати:

у розмірі 5 прожиткових мінімумів, тобто, 10,5 тисяч грн — якщо суддя місцевого суду здійснює правосуддя в суді, де навантаження вище середнього по Україні. Перелік таких судів буде затверджуватися щоквартально РСУ за поданням ДСА та за погодженням з Вищою радою правосуддя

у розмірі 10 та 5 прожиткових мінімумів — якщо суддя здійснює правосуддя в суді, що розташований на територіях активних або можливих бойових дій відповідно.

Таким чином, якщо суддя працює в суді, який розташований в зоні активних бойових дій, він зможе отримати додатково 21 тисячу грн.

Нагадаємо, наразі «голий» посадовий оклад судді місцевого суду становить близько 63 тисяч грн.

Можливість введення відповідної доплати, як раніше писала «Судово-юридична газета», передбачили в статті 41 Закону «Про Державний бюджет України на 2025 рік».

Так, законом про бюджет встановлено, що у 2025 році у випадках, передбачених Законом «Про судоустрій і статус суддів», судді місцевого суду у межах коштів, передбачених у кошторисі на суддівську винагороду, щомісячно виплачується спеціальна доплата у розмірі 5 прожиткових мінімумів.

Стаття 41 вводиться в дію одночасно з набранням чинності законом про внесення змін до Закону «Про судоустрій і статус суддів» щодо виплати судді місцевого суду спеціальної доплати, але не раніше 1 січня 2025 року.

Таким чином, для того, щоб доплата запрацювала, потрібен окремий закон.

Крім того, як раніше писала «Судово-юридична газета», до Ради подали законопроект 12265, який пропонує визначити розмір винагороди члена Вищої ради правосуддя у розмірі посадового окладу судді місцевого суду (тобто, близько 63 тисяч грн). Нагадаємо, що після внесених змін зарплата членів ВРП починається від 236 тисяч грн.

Автор: Наталя Мамченко

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