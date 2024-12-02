Суб’єкти призначення членів Вищої ради правосуддя зможуть самостійно звільняти членів ВРП за своєю квотою за наявності підстав – законопроект

Також автори законопроекту пропонують прирівняти заробітні плати членів ВРП до окладу судді місцевого суду і припинити участь у конкурсах на посади суддів діючих членів Вищої ради правосуддя.

До Верховної Ради внесений законопроект, який удосконалює роботу Вищої ради правосуддя та дає можливість суб’єктам формування самостійно звільняти членів ВРП, призначених за їх квотою. Про відповідні зміни йдеться у законопроекті 12265, який 29 листопада зареєструвала у парламенті група народних депутатів.

Крім того, пропонується припинити участь у різних конкурсах на посади в судовій владі діючих членів ВРП і привести їх зарплату у відповідність з потребами бюджету. А саме, встановити, що розмір винагороди члена Вищої ради правосуддя встановлюється у розмірі посадового окладу судді місцевого суду (тобто, близько 63 тисяч грн). Нагадаємо, що після внесених змін зарплата членів ВРП починається від 236 тисяч грн.

Отже, депутати пропонують визначити, що рішення про звільнення члена Вищої ради правосуддя з посади самостійно приймається органом, який його обрав або призначив.

У разі встановлення відповідних підстав для звільнення Президент України самостійно звільняє призначеного ним члена ВРП.

Верховна Рада України приймає постанову про звільнення обраного нею члена ВРП за наслідком розгляду подання не менш як 45 народних депутатів України.

В свою чергу, з’їзд суддів України приймає рішення про звільнення обраного ним члена Вищої ради правосуддя за наслідком розгляду подання Ради суддів України.

З’їзд адвокатів України приймає рішення про звільнення обраного ним члена ВРП за наслідком розгляду подання Ради адвокатів України.

А всеукраїнська конференція прокурорів приймає рішення про звільнення обраного нею члена Вищої ради правосуддя за наслідком розгляду подання Ради прокурорів України.

З’їзд представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ звільняє обраного ним члена ВРП за наслідком розгляду подання не менш як однієї третини обраних делегатів попереднього з’їзду науковців.

З дня внесення зазначених подань такий член Вищої ради правосуддя відсторонюється від посади, а його повноваження зупиняються до ухвалення рішення органом, що обрав (призначив) цього члена ВРП.

Окрім цього, основні положення законопроекту №12265 передбачають:

- визначення принципів діяльності Вищої ради правосуддя;

- підвищення ефективності повноважень ВРП щодо забезпечення незалежності суддів та авторитету правосуддя;

- приведення розміру винагороди членів Вищої ради правосуддя у відповідність до реалій необхідності економії бюджетних коштів в умовах триваючої агресії російської федерації;

- встановлення заборони діючим членам Вищої ради правосуддя брати участь у конкурсах на зайняття вакантних посад суддів;

- встановлення вимог обґрунтованості та відкритості до рішень Голови Вищої ради правосуддя щодо залучення членів однієї Дисциплінарної палати до роботи іншої Дисциплінарної палати тощо.

Автори законопроекту зазначають, що суб’єкти формування ВРП фактично позбавлені можливості самостійно контролювати діяльність обраного або призначеного ними члена Вищої ради правосуддя у разі встановлення визначних законом підстав для його звільнення, зокрема у випадку вчинення ним поведінки, що підриває авторитет та суспільну довіру до правосуддя та судової влади, порушення вимог, установлених законодавством у сфері запобігання корупції тощо.

За їх словами, це призводить до ігнорування пов’язаних з окремими членами Вищої ради правосуддя ситуацій, які можуть свідчити про наявність підстав для їх звільнення та які наразі вже набули значного розголосу у медіа, а реакція на них самої ВРП швидше говорить про спробу замовчати наявні проблеми у діяльності такого органу.

В якості прикладу автори законопроекту наводять обставини обрання членів ВРП, що мало місце 19 серпня 2022 року на з’їзді науковців, де, на їх думку, мало місце порушення вимог законів, чи участь окремих членів ВРП у прийнятті рішень Радою, будучи незарахованими до штату ВРП, чим поставлено під сумнів всі рішення Вищої ради правосуддя, прийняті за таких обставин.

Положення законопроекту також передбачають, що у випадку участі члена Вищої ради правосуддя або Вищої кваліфікаційної комісії суддів України у конкурсі на зайняття вакантної посади судді станом на день набрання чинності цим законом, така участь припиняється.

Крім цього, Вищу рада правосуддя зобов’язано витребувати у з’їзду суддів, з’їзду адвокатів, всеукраїнської конференції прокурорів, з’їзду представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ протоколи, рішення та інші документи, створені (отримані) ними у процесі обрання членів ВРП за період 5 років до набрання чинності цим Законом.

Автор: Наталя Мамченко

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