На заході Польщі стався витік на нафтопроводі до Німеччини

Нафтопровід «Дружба» у Польщі зазнав аварії – перекрито пошкоджену ділянку.

Фото: УНІАН

У районі міста Пневи на заході Польщі стався витік на нафтопроводі «Дружба». Як повідомила пресслужба оператора трубопроводу PERN, пошкоджену ділянку негайно перекрили, а транспортування нафти перенаправили через іншу гілку системи.

На місці події працюють аварійні служби PERN та Державна пожежна служба, які забезпечили безпеку зони та розпочали ремонтні роботи. Причини інциденту поки що невідомі – їх встановить внутрішнє розслідування компанії.

Зазначається, що пошкоджена частина трубопроводу постачала нафту до Німеччини, зокрема на нафтопереробний завод у Шведті.

Нафтопровід «Дружба» є однією з найбільших систем транспортування нафти в Європі, забезпечуючи поставки до Польщі, Німеччини, Угорщини, Словаччини та Чехії. Проте через санкції ЄС і поступове скорочення залежності від російської нафти його значення знижується.

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