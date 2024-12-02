На западе Польши произошла утечка на нефтепроводе в Германию

Нефтепровод «Дружба» в Польше потерпел аварию - перекрыт поврежденный участок.

Фото: УНИАН

В районе города Пневы на западе Польши произошла утечка на нефтепроводе «Дружба». Как сообщила пресс-служба оператора трубопровода PERN, поврежденный участок немедленно перекрыли, а транспортировку нефти перенаправили через другую ветку системы.

На месте происшествия работают аварийные службы PERN и Государственная пожарная служба, которые обеспечили безопасность зоны и начали ремонтные работы. Причины инцидента пока неизвестны - их установит внутреннее расследование компании.

Отмечается, что поврежденная часть трубопровода поставляла нефть в Германию, в частности на нефтеперерабатывающий завод в Шведте.

Нефтепровод «Дружба» является одной из крупнейших систем транспортировки нефти в Европе, обеспечивая поставки в Польшу, Германию, Венгрию, Словакию и Чехию. Однако из-за санкций ЕС и постепенного сокращения зависимости от российской нефти его значение снижается.

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