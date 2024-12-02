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Военнослужащим, которые вернутся в части после СЗЧ до 1 января, возобновят обеспечение и льготы — ГБР

13:51, 2 декабря 2024
В ГБР объяснили, что по возвращении военнослужащего на место несения службы командир части не позднее 72 часов должен продлить контракт с этим военным и полностью восстановить ему денежное, продовольственное и имущественное обеспечение.
Военнослужащим, которые вернутся в части после СЗЧ до 1 января, возобновят обеспечение и льготы — ГБР
Фото: facebook.com/lvivobltck
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Советник по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян сообщила, что военнослужащим, самовольно покинувшим части (СЗЧ), но добровольно вернувшихся на службу до 1 января 2025 года, в полном объеме возобновят льготы, денежное и материальное обеспечение, а уголовное дело в отношении них будет закрыто. Об этом она сказала в эфире Национального телемарафона.

 «Важно донести до всех граждан, а особенно военнослужащих, которые впервые самовольно покинули часть или дезертировали, что на сегодняшний день до 1 января 2025 года, а это мы с вами предполагаем в течение месяца, их ждут в их воинских частях … и полностью поновят их на службе», - сказала Татьяна Сапьян.

Она подчеркнула, что основная цель соответствующего закона - создать возможности для военнослужащих, совершивших СЗЧ, вернуться в часть и продолжить службу «без угрызений совести и конфликтов с законодательством Украины».

«Согласно Закону разработан специальный алгоритм, предусматривающий, чтобы военнослужащие до 1 января максимально вернулись на службу, а не несли уголовную ответственность», - подчеркнула Сапьян.

Советница по коммуникациям пояснила, что по возвращении военнослужащего на место несения службы командир части не позднее 72 часов должен продлить контракт с этим военным и полностью восстановить ему денежное, продовольственное и имущественное обеспечение.

«Также такому военнослужащему возобновляются все предусмотренные льготы», - добавила Сапьян.

Ранее сообщалось, что принят закон об условиях продолжения службы военными, самовольно покинувшими воинские части.

Добавим, Верховный Суд постановил, что отсутствие доказанного факта СЗЧ не исключает лишения права на дополнительное вознаграждение на основании предписаний поручения министра обороны.

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закон ВСУ ГБР

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