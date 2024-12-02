Минобороны утвердило стандарты для продовольственного имущества ВСУ

Минобороны стандартизирует оборудование для военных.

Фото: ArmyInform

Министерство обороны Украины утвердило технические спецификации на имущество продовольственной службы Вооруженных сил Украины. Это решение позволит унифицировать требования к закупаемому оборудованию, упростить процессы поставки и повысить эффективность управления ресурсами.

Как сообщил заместитель министра обороны Дмитрий Клименков, ранее единых технических требований для этого вида имущества не существовало. «До сих пор для имущества продовольственной службы ВСУ не было единых технических спецификаций. Их введение позволит устранить возможные разногласия в требованиях к оборудованию, закупаемому для Вооруженных сил Украины, упростить процесс закупок, обеспечить стандартизацию и повысить эффективность управления ресурсами», - отметил он.

Минобороны подчеркивает важность дальнейшего совершенствования обеспечения Вооруженных сил Украины для поддержания обороноспособности страны.

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